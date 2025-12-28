Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной

Купленный за €7,5 млн игрок «Спартака» бесплатно покидает клуб

Купленный за €7,5 млн Бонгонда может бесплатно покинуть «Спартак» в зимнее окно
Siphiwe Sibeko/Reuters

Московский «Спартак» готов бесплатно отпустить футболиста Тео Бонгонду в зимнее трансферное окно без выплаты компенсации. Об этом сообщает журналист Саша Тавольери на своей странице в социальной сети Х.

Бонгонда присоединился к «Спартаку» в 2022 году, общая стоимость его трансфера с учетом бонусов составила около 10 миллионов евро. За время выступления в Москве футболист провел 74 матча, в которых отметился 16 голами и 6 результативными передачами. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года, однако «Спартак» принял решение о досрочном завершении сотрудничества.

Некоторые иностранные клубы направили запрос на бесплатный трансфер футболиста, который удачный выступ за сборную Демократической Республики Конго на Кубке африканских наций, забив победный гол. Тео Бонгонда официально сможет присоединиться к новой команде с 1 января 2026 года.

Российская премьер-лига (РПЛ) ушла на зимнюю паузу, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Спартак», который осенью лишился главного тренера Деяна Станковича, остается на шестой позиции, в активе команды 29 баллов.

Ранее сразу семь футболистов ЦСКА встали на выход в зимнее трансферное окно.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27522091_rnd_7",
    "video_id": "record::38dbc9f4-81c9-479e-a881-5c683916c4c3"
}
 
Теперь вы знаете
Россияне глохнут после гриппа. Насколько это серьезно и обратимо
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+