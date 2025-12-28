Купленный за €7,5 млн игрок «Спартака» бесплатно покидает клуб

Купленный за €7,5 млн Бонгонда может бесплатно покинуть «Спартак» в зимнее окно

Московский «Спартак» готов бесплатно отпустить футболиста Тео Бонгонду в зимнее трансферное окно без выплаты компенсации. Об этом сообщает журналист Саша Тавольери на своей странице в социальной сети Х.

Бонгонда присоединился к «Спартаку» в 2022 году, общая стоимость его трансфера с учетом бонусов составила около 10 миллионов евро. За время выступления в Москве футболист провел 74 матча, в которых отметился 16 голами и 6 результативными передачами. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года, однако «Спартак» принял решение о досрочном завершении сотрудничества.

Некоторые иностранные клубы направили запрос на бесплатный трансфер футболиста, который удачный выступ за сборную Демократической Республики Конго на Кубке африканских наций, забив победный гол. Тео Бонгонда официально сможет присоединиться к новой команде с 1 января 2026 года.

Российская премьер-лига (РПЛ) ушла на зимнюю паузу, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Спартак», который осенью лишился главного тренера Деяна Станковича, остается на шестой позиции, в активе команды 29 баллов.

Ранее сразу семь футболистов ЦСКА встали на выход в зимнее трансферное окно.