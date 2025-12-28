Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости политики

В Госдуме оценили вероятность прямого конфликта между Россией и США

Слуцкий: опасность прямого конфликта между Россией и США миновала
Petrov Sergey/Global Look Press

Двусторонние отношения РФ и США движутся в сторону диалога и здравого смысла, опасность прямого конфликта между странами миновала. Такое мнение в интервью ТАСС высказал глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Мне представляется, что мы уже отошли от точки невозврата между миром и войной, когда еще есть опасность противостояния между двумя крупнейшими ядерными державами, что у нас было в период [экс-президента США Джо] Байдена», — отметил он.

По словам Слуцкого, в настоящее время шаг за шагом «дело идет обратно к здравому смыслу» и равновесному взаимодействию Москвы и Вашингтона по самым разным вопросам.

Кроме того, парламентарий подчеркнул необходимость прилагать все усилия для того, чтобы конфликтов становилось меньше. Важно, чтобы XXI век не стал последним в истории человечества, добавил он.

5 декабря Белый дом опубликовал новую стратегию национальной безопасности США. Приоритетными интересами Вашингтона в документе названы скорейшее урегулирование конфликта на Украине и восстановление стратегической стабильности с Россией. Москву больше не считают «угрозой глобальному порядку», как в прошлой версии стратегии. Кроме того, Белый дом намерен способствовать тому, чтобы НАТО перестали воспринимать как «вечно расширяющийся альянс». Как изменились приоритеты США — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Лавров высказался о дальнейшем диалоге с США.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27521989_rnd_7",
    "video_id": "record::64e16cc2-34c6-4ff6-b0be-5e9f8929c6ae"
}
 
Теперь вы знаете
Россияне глохнут после гриппа. Насколько это серьезно и обратимо
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+