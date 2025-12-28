В Госдуме оценили вероятность прямого конфликта между Россией и США

Двусторонние отношения РФ и США движутся в сторону диалога и здравого смысла, опасность прямого конфликта между странами миновала. Такое мнение в интервью ТАСС высказал глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Мне представляется, что мы уже отошли от точки невозврата между миром и войной, когда еще есть опасность противостояния между двумя крупнейшими ядерными державами, что у нас было в период [экс-президента США Джо] Байдена», — отметил он.

По словам Слуцкого, в настоящее время шаг за шагом «дело идет обратно к здравому смыслу» и равновесному взаимодействию Москвы и Вашингтона по самым разным вопросам.

Кроме того, парламентарий подчеркнул необходимость прилагать все усилия для того, чтобы конфликтов становилось меньше. Важно, чтобы XXI век не стал последним в истории человечества, добавил он.

5 декабря Белый дом опубликовал новую стратегию национальной безопасности США. Приоритетными интересами Вашингтона в документе названы скорейшее урегулирование конфликта на Украине и восстановление стратегической стабильности с Россией. Москву больше не считают «угрозой глобальному порядку», как в прошлой версии стратегии. Кроме того, Белый дом намерен способствовать тому, чтобы НАТО перестали воспринимать как «вечно расширяющийся альянс». Как изменились приоритеты США — в материале «Газеты.Ru».

