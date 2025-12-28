В Майами Зеленского встретили у трапа три человека

Украинского президента Владимира Зеленского в Майами встретили три человека. Видео опубликовала «Страна.ua».

На кадрах глава государства после перелета спускается по трапу из самолета. Руку ему пожимают посол Украины в США Ольга Стефанишина и два чиновника. Один из них одет в военную форму, а другой — в классический костюм.

В 21:00 мск во Флориде состоятся переговоры президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Как ранее заявлял украинский лидер, встреча нужна, чтобы согласовать 10% пунктов мирного плана по урегулированию конфликта. В них, по словам лидера республики, входят вопросы территорий и контроля над Запорожской атомной электростанцией.

Американский президент перед встречей с Зеленским провел день на поле для гольфа. В это время его высокий гость написал в соцсети, что для Украины идут одни из «самых дипломатических дней года», а многое «может решиться к Новому году».

Ранее Зеленский назвал условие отвода войск с линии фронта.