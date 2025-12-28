Экс-тренер «Спартака» и «Динамо» одним словом описал выступление команд в 2025-м

Футбольный тренер Валерий Гладилин в интервью «Газете.Ru» заявил, что в 2025 году неудачно сыграли в чемпионате страны две столичные команды — «Динамо» и «Спартак».

По его словам, при этом явного провала со стороны кого-либо в Российской премьер-лиге (РПЛ) не произошло.

«Примерно равные команды в нашем чемпионате, какого-то прям явного провала в этом году не было ни у кого. Неудачно выступили, конечно,«Спартак» и «Динамо». Их результат по итогам 2025 года ожно назвать неудачным, потому что с такими возможностями эти клубы занимают не те места, которые они должны занимать в турнирной таблице чемпионата России», — заявил Гладилин.

РПЛ ушла на зимнюю паузу, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов), на пятой строчке идет «Балтика» (35). «Спартак», который осенью лишился главного тренера Деяна Станковича, остается на шестой позиции, в активе команды 29 баллов.

