Жительница Красноармейска рассказала, как ВСУ выгнали ее с мужем из дома

РИА Новости: украинские операторы БПЛА выгнали семью из дома в Красноармейске
Eugene Symonenko/Shutterstock/FOTODOM

Украинские операторы БПЛА выгнали из дома жительницу Красноармейска (украинское название — Покровск) Галину Кулик и ее мужа. Об этом беженка рассказала РИА Новости.

«В один прекрасный день пришли, сказали, что мы им мешаем. Мы взяли велосипед, одеяло — что могли. И ушли в поселок», — сказала Кулик.

По ее словам, бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) использовали дворы частных домов для запуска беспилотников.

1 декабря глава Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Красноармейска в Донецкой народной республике и Волчанска в Харьковской области. Глава государства выразил уверенность, что взятие Красноармейска обеспечит поступательное решение всех основных задач, которые были изначально поставлены в начале специальной военной операции.

На следующий день Минобороны России отчиталось в сводке, что российские бойцы завершили зачистку Красноармейска от украинских военных. По данным ведомства, во взятии города участвовали подразделения российской группировки войск «Центр».

Ранее обозреватель «Газеты.Ru» Виталий Рюмшин рассказал, закончится ли СВО — и чего еще ждать в 2026 году.

