Власти РФ поддержат волонтеров, сохраняющих память о жертвах нацистов

Путин подписал закон о помощи волонтерам, сохраняющим память о жертвах нацистов

Президент России Владимир Путин подписал закон о мерах поддержки для граждан и организаций, помогающих в увековечении памяти жертв геноцида советского народа. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Документ включает участие в мероприятиях по увековечению памяти жертв геноцида советского народа во время Великой Отечественной войны в состав целей благотворительной и добровольческой (волонтерской) деятельности.

Проведение поисков неизвестных захоронений останков жертв геноцида советского народа и установление их имен также включено в перечень видов деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО).

Таким образом, граждане и организации, участвующие в увековечении памяти жертв геноцида, смогут рассчитывать на меры поддержки, которые сейчас предусмотрены для СОНКО и волонтеров. Речь, в частности, о президентских грантах, федеральных и региональных субсидиях из бюджета, льготных кредитах, налоговых льготах, поддержке в получении образования, информационном сопровождении и др.

Кроме того, новый закон предполагает участие регионов в поисках захоронений останков и определении территории возможных захоронений. Они смогут вводить ограничения на строительные и земляные работы на таких участках.

Закон вступает в силу с января 2026 года.

Накануне премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил концепцию поддержки волонтеров до 2030 года. Согласно документу, к 2030 году не менее 45% молодых россиян должны быть вовлечены в волонтерскую деятельность.

Ранее сообщалось, что в России могут законодательно ввести статус военного волонтера.