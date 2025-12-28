«Может прожить месяц»: у искалеченной львицы из «Москвы-Сити» нашли опасную болезнь

Переданная волонтерам львица оказалась больна вирусной лейкемией, написал в Telegram-канале подмосковный парк львов «Земля прайда» со ссылкой на анализы животного.

Там объяснили, что это тяжелая инфекция, поражающая иммунитет и костный мозг. Она может приводить к раку и другим вторичным инфекциям. Эта болезнь хроническая, а прогноз для инфицированных животных часто плохой.

«Львица может прожить 1 месяц, полгода, 1 год или даже 5-10 лет. Все зависит от сил организма и его реакции на вирус», — говорится в посте.

До этого столичная прокуратура организовала проверку информации о жестоком обращении со львицей. Детеныш льва содержался в квартире на территории «Москва-Сити», а затем блогер передал его волонтерам. При ветеринарном осмотре у животного, которому 2,5 месяца, выявили переломы трех конечностей, повреждение позвоночника, общее истощение костной ткани, которое могло быть вызвано ненадлежащими условиями содержания и питания.

