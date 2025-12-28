Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости. Общество

«Может прожить месяц»: у искалеченной львицы из «Москвы-Сити» нашли опасную болезнь

«Земля прайда»: у львицы из «Москвы-Сити» диагностировали вирусную лейкемию 
{
    "_essence": "video",
    "media_position": "top",
    "uid": "_id_video_media_27522079_rnd_9",
    "video_id": "record::02853215-f754-4f2c-9897-c2ce91eaf48e"
}

Переданная волонтерам львица оказалась больна вирусной лейкемией, написал в Telegram-канале подмосковный парк львов «Земля прайда» со ссылкой на анализы животного.

Там объяснили, что это тяжелая инфекция, поражающая иммунитет и костный мозг. Она может приводить к раку и другим вторичным инфекциям. Эта болезнь хроническая, а прогноз для инфицированных животных часто плохой.

«Львица может прожить 1 месяц, полгода, 1 год или даже 5-10 лет. Все зависит от сил организма и его реакции на вирус», — говорится в посте.

До этого столичная прокуратура организовала проверку информации о жестоком обращении со львицей. Детеныш льва содержался в квартире на территории «Москва-Сити», а затем блогер передал его волонтерам. При ветеринарном осмотре у животного, которому 2,5 месяца, выявили переломы трех конечностей, повреждение позвоночника, общее истощение костной ткани, которое могло быть вызвано ненадлежащими условиями содержания и питания.

Ранее на мысе Серая Лошадь нашли маленькую окровавленную нерпу.
 
Теперь вы знаете
Россияне глохнут после гриппа. Насколько это серьезно и обратимо
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+