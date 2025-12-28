Авербух объяснил отсутствие Валиевой на его шоу «Аллилуйя любви»

Хореограф и продюсер Илья Авербух рассказал, почему фигуристка Камила Валиева не приняла участия в его шоу «Аллилуйя любви», передает Sport24.

«Мы с Камилой сотрудничали не раз. Она бережет силы на спорт, ей тяжело растрачиваться на шоу. Желаю, чтобы ее возвращение было настоящим — с выступлениями на соревнованиях. Возможно, это случится не сразу, но это будет очень важно — и для нее, и для страны. У нее есть все для этого», — рассказал Авербух.

25 декабря завершился четырехлетний срок дисквалификации Валиевой за нарушение антидопинговых правил. Валиева вновь получила право участвовать в официальных соревнованиях. Подготовку к возвращению спортсменка начала 25 октября, возобновив тренировки в академии Татьяны Навки под руководством тренера Светланы Соколовской.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках. Валиева была лишена личных наград Олимпиады, а сборная России вместо золота командного турнира ОИ-2022 получила бронзовые награды.

Ранее Татьяна Тарасова заявила, что ее достали вопросами про Валиеву.