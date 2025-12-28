Трамп приветствовал прекращение боевых действий между Таиландом и Камбоджей

Президент США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social приветствовал возвращение Таиланда и Камбоджи к миру.

«С удовольствием сообщаю, что боевые действия между Таиландом и Камбоджей прекращаются, и стороны вернутся к мирной жизни в соответствии с недавно согласованным первоначальным договором», — написал он.

Глава Белого дома поздравил лидеров двух стран с их мудрым решением, позволившим так быстро и справедливо урегулировать ситуацию. При этом Дональд Трамп отметил роль Вашингтона, который, «как всегда, с гордостью оказал помощь».

27 декабря министры обороны Таиланда и Камбоджи Наттхапхон Накпханит и Теа Сейха подписали совместное заявление о прекращении огня на границе между двумя государствами. В документе говорится, что Бангкок и Пномпень обязаны воздерживаться от применения военной силы, а также стремиться к мирному урегулированию возникающих спорных моментов.

В начале декабря Таиланд обвинил Камбоджу в атаке на гражданские районы провинции Бурирам. Незадолго до этого страны ударили друг по другу на приграничной территории. Инцидент произошел после атаки на таиландскую базу Анупонг, в результате которой пострадали военные королевства. В ответ Таиланд задействовал истребители F-16, нанесшие удары по камбоджийской артиллерии в районе Чонг Ан Ма.

Ранее Трамп признался, что «любит останавливать войны».