Остался последний день для подачи заявок на конкурс «Лидеры России. Политика»

В понедельник завершается регистрация на Всероссийский конкурс «Лидеры России. Политика». Возможность подать заявку есть до 18:00 16 марта (по московскому времени). На утро понедельника ею воспользовались уже более 32 тысяч россиян. Однако далеко не все из них выполнили все обязательные задания, что является условием для выхода в следующий — дистанционный — этап конкурса.

По состоянию на 8:00 16 марта из 32 792 участников, прошедших регистрацию, заполнили анкету только 15 659 человек, описали свои достижения 6 375 участников, а загрузили видео 4 291 человек. В результате на странице голосования оказались лишь 4 108 конкурсантов. Именно они и те, кто еще успеет выполнить все обязательные задания этапа, получат приглашение к дистанционному тестированию.

По словам генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексея Комиссарова, важно помнить, что конкурс «Лидеры России. Политика» предназначен для поиска людей, обладающих необходимыми знаниями, навыками и мотивацией для общественной и законотворческой деятельности. По этой причине первый этап проекта направлен на отсев недостаточно мотивированных участников.

«Полноценное участие в конкурсе — это не просто подача заявки. В качестве обязательных заданий первый этап конкурса «Лидеры России. Политика» включает заполнение анкеты с подтверждением через портал Госуслуг, подготовку эссе о своих достижениях и мотивации к участию, а также запись видеоинтервью. Мы предъявляем значительно больше требований к конкурсантам, чем при регистрации на основной конкурс управленцев «Лидеры России». Поэтому и воронка уже — только каждый десятый, проявивший интерес к конкурсу, смог выполнить все задания. На конкурсе «Лидеры России 2020» из почти 234 тысяч подавших заявки все условия для выхода в дистанционный этап выполнила 91 тысяча участников. Поэтому для нас уже привычная практика, что далеко не все участники по разным причинам выполняют задания первого этапа. И хотя интерес к конкурсу «Лидеры России. Политика» оказался очень большим, для нас важнее мотивация конкурсантов и их готовность к общественной работе», — прокомментировал Алексей Комиссаров.