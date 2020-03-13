Зеленский подписал закон об образовании, урезающий обучение на русском

close
Efrem Lukatsky/AP

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «Об общем среднем образовании», постепенно сокращающий обучение на языках меньшинств, передает ТАСС.

Согласно закону, представители национальных меньшинств будут проходить минимум 80% обучения на украинском языке.

16 января парламент принял законопроект 327 голосами.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Зеленский разрешил допуск иностранных военных на учения

Путин прокомментировал слова Зеленского об освобождении Освенцима украинцами