Зеленский подписал закон об образовании, урезающий обучение на русском
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «Об общем среднем образовании», постепенно сокращающий обучение на языках меньшинств, передает ТАСС.
Согласно закону, представители национальных меньшинств будут проходить минимум 80% обучения на украинском языке.
16 января парламент принял законопроект 327 голосами.
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