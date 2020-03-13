Совет ЕС продлил индивидуальные санкции «за подрыв суверенитета Украины»
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Совет Европейского союза продлил на шесть месяцев индивидуальные санкции в отношении физических лиц и организаций, которые в ЕС считаются причастными к «подрыву территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины». Об этом сообщает «Интерфакс».
По данным источника, в ближайшее время появится официальное заявление.
Данные ограничительные меры направлены на заморозку банковских активов и запрет на въезд на территорию Евросоюза.
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