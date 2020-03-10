Медведчук назвал способ убедить Украину следовать минским соглашениям

Помощь парламентариев России, Франции и Германии была бы полезна, чтобы убедить Украину следовать минским соглашениям, заявил глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Медведчука, все предусмотренные минскими соглашениями законы принимает Верховная рада. Помощь коллег из стран «нормандского формата» была бы полезной в вопросе убеждения украинских депутатов в том, что соглашения являются безальтернативными.

Ранее президент России Владимир Путин провел встречу с Медведчуком и председателем Государственной думы Вячеславом Володиным, на которой обсуждалась идея создания парламентского измерения «нормандского формата».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Путин назвал хорошей идею парламентского измерения «нормандского формата»