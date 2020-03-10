Путин не видит необходимости в досрочных выборах в Госдуму
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Президент России Владимир Путин заявил, что, если поправки в Конституцию будут приняты, то нет необходимости в досрочных выборах в Госдуму.
«Я не вижу необходимости в досрочных выборах в Госдуму», — заявил Путин.
Ранее депутат-единоросс Александр Карелин сообщил, что внесет к законопроекта об изменении Конституции поправку о досрочных парламентских выборах в случае принятия новой Конституции.
«Газета.ру» ведет онлайн-трансляцию рассмотрения поправок в Конституцию в Госдуме.
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