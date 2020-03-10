Путин не видит необходимости в досрочных выборах в Госдуму

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Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями фракций Государственной Думы РФ в... Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями фракций Государственной Думы РФ в...
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями фракций Государственной Думы РФ в...
Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин заявил, что, если поправки в Конституцию будут приняты, то нет необходимости в досрочных выборах в Госдуму.

«Я не вижу необходимости в досрочных выборах в Госдуму», — заявил Путин.

Ранее депутат-единоросс Александр Карелин сообщил, что внесет к законопроекта об изменении Конституции поправку о досрочных парламентских выборах в случае принятия новой Конституции.

«Газета.ру» ведет онлайн-трансляцию рассмотрения поправок в Конституцию в Госдуме.

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