В Азербайджане впервые в истории спикером парламента избрана женщина

Впервые в современной истории в Азербайджане спикером Милли Меджлиса (парламента) выбрана женщина — Сахиба Гафарова. Об этом сообщает РИА «Новости».

Кандидатуру Гафаровой на пост спикера предложила на первом заседании парламента во вторник, 10 марта, правящая партия «Новый Азербайджан».

Известно, что в настоящее время она работает в Бакинском славянском университете. Гафарова является ученым, доктором филологических наук, профессором, экспертом по теории литературы, современной русской и американской литературе.

Кроме того, она написала свыше 70 научных и учебно-методических работ, программ, учебных пособий.