Кадыров отреагировал на слежку США за ним на Ближнем Востоке

Глава Чечни Рамзан Кадыров высказался в своем Telegram-канале сообщения о слежке властей США за его бизнесом и счетами за рубежом.

По его словам, что они хотят собирать данные о предпринимательской деятельности Кадырова за границей.

Лидер республики подтвердил, что у него никогда не было в России и за рубежом никакого бизнеса.

«Нет у меня счетов в иностранных банках», — добавил Кадыров.

По заверениям главы Чечни, вести бизнес ему некогда.

Кадыров рассказал, что ОАЭ инвестируюет в социальные проекты в Чечне. Он привел в пример строительство международного университета в Грозном.

«Это все делается для народа, о правах которого якобы печется Госдеп», — объяснил Кадыров.

Кроме того, политик сообщил, что продал почти половину своих лошадей и отдал полученные от сделок средства детям. Все, что он имеет, он оставил семье, добавил Кадыров.