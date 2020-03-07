МИД России поправил турецкий телеканал за неверный перевод слов Лаврова

МИД России обратил внимание на ошибку турецкого телеканала, который неправильно интерпретировал слова российского министра иностранных дел Сергея Лаврова в ходе разговора с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.

Об этом ведомство написало на своей странице в Twitter.

Речь идет о фразе «I love your tie» («мне нравится ваш галстук»), которую телеканал подал как «I love you Tayyip» («я вас люблю, Тайип»).

«Обратили внимание на то, что турецкий @YolTV неправильно услышал слова С. В. Лаврова. В опубликованном видео отчетливо слышно, как Министр говорит «I love your tie», — сказано в твите.

Переговоры Лаврова и Эрдогана прошли в четверг, 5 марта.