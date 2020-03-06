Путин признался, что часто задерживается в Кремле допоздна

Президент России Владимир Путин заявил, что часто остается в Кремле допоздна. Об этом он рассказал на встрече с руководителями фракций в Госдуме, которая началась в Кремле за полночь, передает РИА «Новости».

Глава государства извинился, что встреча состоялась так поздно.

«Наоборот хорошо — 5-го начали, 6-го закончили», — пошутил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Путин в свою очередь ответил, что на официальных мероприятиях так происходит редко. При этом российский лидер добавил, что сам «частенько так задерживается», но не на формальных встречах.