Рада поддержала отставку Алексея Гончарука

Верховная рада Украины приняла решение об отставке премьер-министра страны Алексея Гончарука. Об этом пишет ТАСС.

Так, за его отставку поддержали 353 депутата. При этом необходимым минимумом являются 226 голосов.

Теперь согласно положениям украинской конституции, в отставку уйдет все правительство. Накануне стало известно, что Гончарук подписал заявление об отставке.

Президент Украины Владимир Зеленский произнес речь до начала голосования. В ней он отметил достижения и недочеты работы правительства Гончарука. Так, украинский лидер заявил о необходимости новых «мозгов и сердец» в правительстве.

Зеленский созвал Верховную Раду ІХ созыва на срочное внеочередное пленарное заседание, где раскритиковал работу правительства Гончарука и предложил Раде проголосовать за дальнейшую судьба правительства.