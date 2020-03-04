Зеленский внес в Раду кандидатуру Шмыгаля на пост премьера Украины

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду кандидатуру Дениса Шмыгаля на пост премьер-министра Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект постановления.

«Проект постановления о назначении Шмыгаля Д. А. премьер-министром Украины», — говорится в названии документа.

Ранее верховная Рада Украины на внеочередном планерном заседании проголосовала за отставку нынешнего премьера страны Алексея Гончарука.

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