Зеленский внес в Раду кандидатуру Шмыгаля на пост премьера Украины
close
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду кандидатуру Дениса Шмыгаля на пост премьер-министра Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект постановления.
«Проект постановления о назначении Шмыгаля Д. А. премьер-министром Украины», — говорится в названии документа.
Ранее верховная Рада Украины на внеочередном планерном заседании проголосовала за отставку нынешнего премьера страны Алексея Гончарука.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Рада отправила в отставку правительство Гончарука