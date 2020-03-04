Данилин: все внесенные поправки к Конституции тщательно обсуждались

Директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин дал оценку ряду комментариев относительно якобы неожиданности возникновения поправки о русском языке в итоговом законопроекте по конституционным поправкам.

«Что касается поправки про русский язык, то назвать её неожиданной довольно-таки тяжело — вообще-то обсуждалась эта тема в течение длительного времени и на передачах у Соловьёва, и в рабочих группах дискутировалась. Это вообще были довольно-таки горячие споры, которые закончились выработкой компромиссного варианта, устраивающего, пожалуй, практически всех критиков. Конечно, есть те, кто всегда против, но здесь уж ничего не поделаешь.

Кропотливая работа представителей общественности и дискуссии позволили прийти к устраивающим большинство поправкам. Кроме того, стоит отметить, что о значимости русского языка говорилось многократно — у нас проходили то Год русского языка, то год славянской культуры — и вообще о культуре, языке говорит много и президент, сам, всегда. То есть это постоянное поведение государства в этом направлении и наивно было бы думать о том, что мы не понимаем, что русский язык— это связующая нашу страну, одна из основных, скреп, если хотите. И один из самых важных факторов так называемой «мягкой силы». Было бы глупо, если бы мы не признавали, что это так, или думали, что это не так.

Что касается семьи и брака — поправка абсолютно ожидаема, обсуждаема многократно и вообще-то мне кажется она не может вызвать вообще никаких ни возмущений, ни кривотолков. Поскольку речь идет именно о браке как о государственном институте, гражданско-правовом институте. Этот институт уже записан в Семейном кодексе как таковой — что брак это союз между мужчиной и женщиной, зарегистрированный государством. Поэтому Конституция лишь утверждает то, что прописано в Семейном кодексе, и не нужно думать, что речь идет о каких-то страшных нововведениях, нетолерантных и так далее. Это утверждение имеющегося факта, имеющейся традиции, имеющегося порядка. Поправки о браке обсуждали и на встречах с президентом, и представители различных религий. Не зря сам Путин говорил, что не понимает, как брак может быть не между мужчиной и женщиной. А между кем и кем? Между козой и ещё кем-то? Это не брак, государство для этого не нужно, чтобы регистрировать это.

Когда мы говорим о детстве, мы подчеркиваем, что государство будет проводить молодежную политику, будет заниматься защитой детства. Если мы занимаемся защитой материнства, то почему мы не должны заниматься защитой детства? Опять же, речь о защите детства — она идет в многочисленных законах, уже существующих. Здесь подчеркивается, что детство — важнейшая составляющая государственной политики. Я помню послание Медведева в 2010 году — вообще все было посвящено защите детства, я сам его подготавливал просто. И собственно, это часть — важнейшая — государственной политики.

Когда кто-то говорит о страхе за ювеналочку — понятно, что есть там опасения, но она и так работает, ювенальная юстиция. Здесь необходимо соизмерять плюсы и минусы, иногда ювенальная юстиция работает в минус, иногда в плюс. И здесь разум гражданского общества должен быть и работать, чтобы сдерживать некоторые эксцессы. А в целом организация достаточно полезная.

О детях постоянно говорит детский омбудсмен, говорят различные НКО, волонтеры, которые помогают детям защищать их права. Сейчас, конечно, поправки обсуждала рабочая группа в первую очередь. Партии также свои предложения высказывали, касающиеся защиты детства. Основная составляющая здесь — то, с чем вышел президент на внесение поправок во второе чтение. Здесь понятно, что последнее слово за самим Путиным», — сказал Данилин в интервью «Газете.Ru».