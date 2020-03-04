Трамп отдал свою квартальную зарплату на борьбу с коронавирусом

Американский президент Дональд Трамп пожертвовал свою квартальную заработную плату в размере $100 тыс. на борьбу с коронавирусом. Об этом рассказала в Twitter пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.

Она опубликовала фотографию чека Трампа, который он выписал министерству здравоохранения и социальных служб США.

«Президент... продолжает защищать американский народ и жертвует свою зарплату за четвертый квартал 2019 года», — написала Гришэм.

Пресс-секретарь добавила, что вся сумма пойдет для «противодействие, сдерживание и борьбу с коронавирусом».

В комментариях к посту некоторые пользователи отметили, что жест Трампа является достаточно милым. Другие заявили, что это президент США мог выделить побольше личных средств для борьбы с новым типом вируса.

Согласно последним сведениям число жертв вируса в Вашингтоне увеличилось до девяти, также подтверждено 27 случаев заболевания. Всего в мире заразились инфекцией 92 193 человека, при этом погибли 3 131 человек, а вылечились — 48 313.

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