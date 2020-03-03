Власти США предупредили граждан об иностранном вмешательстве в выборы

Иностранное вмешательство в президентские выборы 2020 года в США ведется через социальные сети, говорится в специальном заявлении американских властей. Об этом сообщает РИА Новости.

Власти США предупреждают граждан о продолжающихся попытках иностранных государств оказать влияние на мнение избирателей путем распространения ложной информации и пропаганды в социальных сетях, говорится в заявлении.

Отмечается, что при этом не названы конкретные случаи вмешательства и страны, с территорий которых оно осуществляется.

Ранее сообщалось, что члены Демократической партии сената США хотят направить письмо госсекретарю Майку Помпео и главе минфина Стивену Мнучину с просьбой ввести новые санкции по отношению к России якобы за вмешательство в президентские выборы.

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