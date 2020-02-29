Роухани и Эрдоган провели телефонный разговор о Сирии

Президент Ирана Хасан Роухани и президент Турции Тайип Эрдоган провели телефонный разговор и обсудили ситуацию в сирийском Идлибе, сообщается на сайте иранского лидера.

Роухани отметил сложность ситуации в Идлибе, поскольку с одной стороны, необходимо защитить жизни людей, с другой – искоренить террористов.

Эрдоган заявил о необходимости следовать астанинскому формату и продолжить сотрудничество Ирана, России и Турции.

Силы правительства Сирии обстреляли в Идлибе турецких военных, в результате чего погибли 33 турецких военнослужащих, ранены еще более 30 человек. В Минобороны России пояснили, что сирийские войска обстреляли в Идлибской зоне населенный пункт Бехун с террористами. При этом в районе Бехуна находились турецкие военные, которых там не должно было быть. Российская, сторона в свою очередь, предприняла исчерпывающие меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, а также обеспечена эвакуация погибших и раненых турецких военных на территорию Турции.

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