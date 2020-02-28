Песков назвал вероятные даты встречи Путина и Эрдогана в Москве

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча российского лидера Владимира Путина и его турецкого коллеги Тайипа Эрдогана может состояться 5 или 6 марта. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Прорабатывается возможность встречи на высшем уровне в Москве 5 или 6 марта, то есть на следующей неделе», — сказал он.

Песков отметил, что такое решение было принято в том числе и по итогам сегодняшнего телефонного разговора Путина и Эрдогана.

Ранее сообщалось, что российский и турецкий лидеры в телефонном разговоре условились провести встречу для обсуждения ситуации в сирийской провинции Идлиб.

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