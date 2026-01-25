«Вычеркнула слово «страх» из словаря». Алише Киз — 45

25 января американская певица, лауреат 17 премий «Грэмми» Алиша Оджелло Кук, более известная как Алиша Киз, отмечает 45-летний юбилей. Она родилась в бедном районе Нью-Йорка в семье адвоката и актрисы ирландско-итальянского происхождения Терезы Оджелло и стюарда, афроамериканца Крейга Кука.

С 7 лет будущая артистка начала учиться игре на фортепиано, а уже в 14 лет стала писать собственную музыку. В 1998 году певица подписала контракт со студией Arista Records и по рекомендации продюсера Клайва Дэвиса взяла псевдоним Киз. Спустя несколько лет она перешла в его лейбл J Records.

В 2001 году Киз выпустила свой дебютный альбом Songs in A Minor, который впоследствии разошелся тиражом более 10 млн копий. В 2002 году вошедший в него хит Fallin' принес ей сразу пять «Грэмми» — в номинациях «Песня года», «Лучшее женское вокальное R&B-исполнение», «Лучшая R&B-песня», «Лучший R&B-альбом» и «Лучший новый артист».

Всего за свою карьеру Киз записала девять студийных и восемь концертных альбомов, которые купили более 65 млн раз. Помимо 17 «Грэмми», она удостоена 17 премий NAACP Image Awards, 12 премий ASCAP и включения в Зал славы авторов песен. Написанный ею мюзикл «Адская кухня» (Hell's Kitchen) был номинирован на премию «Тони» в 13 категориях.

Кроме того, певица получила широкую известность в том числе яркими мотивационными высказываниями. Среди прочего она заявляла: «Я вычеркнула слово «страх» из своего словаря, и когда стираешь страх, ты не можешь потерпеть неудачу».

Киз активно выступает за права женщин. Например, в 2016 году она провела кампанию по выступлениям без макияжа. Это повлекло неоднозначную реакцию в обществе и, по слухам, конфликт с организаторами шоу The Voice, в котором она принимала участие. В 2023 году певица снова начала появляться на публике накрашенной.

С 2010 года Киз замужем за рэпером Swizz Beatz (настоящее имя — Кассим Дауд Дин). Они воспитывают двоих общих сыновей и троих детей от предыдущих отношений мужчины.