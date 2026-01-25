Размер шрифта
«Манчестер Юнайтед» вырвал победу у «Арсенала» в АПЛ

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Арсенал» в 23-м туре чемпионата Англии
Peter Cziborra/Reuters

Лондонский «Арсенал» проиграл «Манчестер Юнайтед» в матче 23-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне, завершилась с результатом 2:3. Первый гол в матче стал автоголом: мяч в свои ворота срезал игрок «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес на 29-й минуте. На 37-й минуте манчестерский клуб сравнял благодаря голу Брайан Мбемо, а на 50-й минуте вышел вперед, отличился Патрик Доргу. На 84-й минуте «Арсенал установил равенство на табло, гол оформил Микель Мерино, однако через три минуты Матеус Кунья вывел «Юнайтед» вперед.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Арсенал» продолжает возглавлять турнирную таблицу АПЛ, в активе команды 50 очков. «Манчестер Юнайтед» идет на четвертом месте, набрав 38 баллов.

В следующем туре национального первенства лондонский клуб на выезде сразится с «Лидс Юнайтед» 31 января, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 18:00 по московскому времени. Манчестерская команда на день позже проведет домашнюю игру с «Фулхэмом», начало матча — 17:00 мск.

Ранее «Спартак» победил сборную СССР в матче памяти Никиты Симоняна. 

