Россия и США спорили в Абу-Даби о территориях. Почему Москве пришлось принять позицию Вашингтона

Россия на переговорах в Абу-Даби приняла позицию США по территориальным вопросам, сообщает The Times со ссылкой на неназванного дипломата. Москва рассчитывала получить обязательства по уступкам, однако компромисса достичь не удалось.

Российской стороне на трехсторонних переговорах с США и Украиной в Абу-Даби пришлось соглашаться с позицией Вашингтона по территориальным вопросам, сообщает The Times со ссылкой на неназванного российского дипломата.

После первого дня консультаций в беседе с изданием он заявил, что Москва рассчитывала сначала на то, что получит «какое-то обязательство по территориальным уступкам».

«Но в конечном итоге нам просто пришлось соглашаться с американцами», — сказал он.

Два дня закрытых встреч

Первые трехсторонние переговоры Россия-США-Украина прошли 23 и 24 января и велись в закрытом режиме. На второй день обсуждения продолжились и проходили без публичной огласки повестки, при этом участники и посредники характеризовали консультации как конструктивные.

Reuters в день начала переговоров сообщал, что украинские и российские переговорщики в Абу-Даби обсуждали «жизненно важный» вопрос территории и признавали его главным камнем преткновения, при этом признаков компромисса в первые часы не было.

По итогам двух дней переговоров источник ТАСС заявил, что определенные результаты есть, однако не стал уточнять, о чем именно идет речь. Агентство подчеркивало, что детали могут быть озвучены позже по линии официальных заявлений.

В то же время украинские источники оценивали итоги переговоров сдержаннее. По данным украинских СМИ, стороны смогли продвинуться в обсуждении вопросов, связанных с прекращением огня, однако договориться по территориальной проблематике не удалось. Источники издания указывали, что компромисс по этому пункту так и не был найден.

Форматы и рабочие группы

По данным Associated Press, переговоры в Абу-Даби проходили в нескольких форматах. Участники работали как за общим столом, так и в отдельных группах по направлениям, после чего возвращались к совместным обсуждениям.

В числе тем, которые поднимались в ходе консультаций, назывались параметры возможного режима прекращения огня, механизмы контроля за его соблюдением и вопросы безопасности.

При этом территориальная тема оставалась центральной и наиболее чувствительной. Euronews писал, что стороны завершили встречу без прорыва и при этом ожидали продолжения переговоров на следующей неделе, поскольку территориальные вопросы остаются приоритетными и одновременно наиболее сложными.

Территории — главный камень преткновения

На фоне сообщений о «прогрессе» по техническим вопросам, связанным с возможным прекращением огня, именно территориальная тема стала основной точкой разногласий между сторонами. Украинские СМИ писали, что на переговорах российская сторона настаивала на выводе украинских сил с территории Донбасса, однако украинская делегация на такие условия не согласилась. При этом, по данным издания, Киев допускал обсуждение территориального вопроса, но лишь «исходя из текущей линии соприкосновения».

Агентство Reuters также отмечало, что именно вопрос территорий оказался центральным и самым проблемным на переговорах. По данным агентства, Украина сопротивлялась требованиям России.

Переговорный процесс, начавшийся в Абу-Даби, планируется продолжить на следующей неделе. По словам спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, прошедший раунд трехсторонних консультаций был «очень конструктивным» и стороны договорились сохранить формат диалога.

По данным западных СМИ, следующий раунд переговоров России и Украины при посредничестве США запланирован на 1 февраля и также должен пройти в Абу-Даби. Эту дату в ходе телефонной конференции с журналистами называл американский чиновник на условиях анонимности.