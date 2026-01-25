Размер шрифта
Иран ввел запрет на полеты на небольшой высоте

Иран ввел запрет на полеты на небольшой высоте над территорией страны
Иранские власти в воскресенье на три месяца приостановили полеты всех воздушных судов на небольших высотах, выполняемые по правилам визуального ориентирования (Visual Flight Rules - VFR) за линией естественного горизонта и ориентирам на местности, сообщает «Интерфакс».

По информации агентства, исключение сделано для самолетов госструктур, военной авиации, поисково-спасательной и медицинской служб, а также вертолетов нефтяных компаний при условии согласования с органами управления воздушным движением.

Как отмечается, VFR обычно используются на высоте до 5,5 тыс. м частными пилотами небольших воздушных судов. Этот порядок также не касается коммерческих рейсов, которые выполняются по правилам инструментального полета (IFR), то есть когда местонахождение, пространственное положение и параметры полета воздушного судна определяются по показаниям пилотажно-навигационных приборов и указаниям диспетчеров.

До этого сообщалось, что власти Ирана постепенно снимают ограничения на доступ в интернет. При этом некоторые абоненты иранских сотовых операторов заметили, что у них снова появилась возможность просматривать сайты других стран.

Ранее россиянам рекомендовали воздержаться от поездок в Иран.

