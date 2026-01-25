«Сколько американцев должны погибнуть?»: федеральный агент застрелил медбрата в Миннесоте

Сотрудник иммиграционной службы США застрелил мужчину во время протестов в Миннеаполисе, где продолжается операция по поиску нелегалов. По данным СМИ, погибший был медиком и пытался помочь протестующей, которую силовики толкнули на землю. При этом федеральные власти утверждают, что он был вооружен и планировал напасть на агентов. Это не первая смерть: несколькими неделями ранее сотрудники службы также убили 37-летнюю женщину. Теперь протестные акции в городе вспыхнули с новой силой, а правительству США грозит шатдаун.

Сотрудники иммиграционной службы США (ICE) застрелили 37-летнего медбрата по имени Алекс Джеффри Претти. Трагедия произошла во время акции протеста в Миннесоте.

Как сообщает NBC News, медбрат пытался оказать помощь одной из протестующих после того, как правоохранители толкнули ее на землю.

Судья в Миннесоте вынес временный запретительный приказ, чтобы федеральные агентства не уничтожили улики, связанные с убийством. А власти штата подали в суд на администрацию президента Дональда Трампа, утверждая, что сотрудники федерального ведомства «изъяли улики с места происшествия» и помешали местным чиновникам провести осмотр, передает CNN.

По информации ICE, офицер, застреливший Претти, является ветераном пограничной службы с восьмилетним стажем.

Министерство внутренней безопасности охарактеризовало инцидент как «нападение», заявив, что сотрудник патруля открыл огонь в целях самообороны после того, как к нему приблизился мужчина с пистолетом.

«Он пришел туда не для мирного протеста. Он пришел, чтобы спровоцировать насилие», — заявила министр внутренней безопасности Кристи Ноэм на пресс-конференции.

Однако в распоряжении агентства Reuters оказались видеозаписи с места событий, на которых видно, что Претти держит в руке телефон, а не пистолет.

На опубликованных кадрах Претти снимает на видео, как агент ICE отталкивает одну участницу акции и толкает другую на землю. Медбрат встает между агентом и женщинами, затем поднимает левую руку, чтобы защититься, а чиновник в это время распыляет на него перцовый баллончик. Затем несколько агентов хватают Претти и заставляют его встать на четвереньки. Кто-то выкрикивает что-то похожее на предупреждение о наличии оружия, звучат четыре выстрела подряд и через небольшой промежуток времени еще пара выстрелов.

CNN же утверждает, что пистолет у мужчины все же был — но сотрудник иммиграционной службы забрал его еще до того, как полицейские застрелили медбрата. При этом свидетель заявил телеканалу, что Претти не оказывал сопротивления и не пытался сам достать оружие. При этом у него было законное разрешение на владение оружием, заявили родственники погибшего.

Протесты в Миннесоте

С конца декабря 2025 года ICE проводит в Миннеаполисе и Сент-Поле, Миннесота, операцию Metro Surge, ее цель — выявление, задержание и депортация нелегальных мигрантов. Убийство Претти — не первое: 7 января сотрудник иммиграционной службы также застрелил 37-летнюю Рене Гуд. Тогда один из агентов подошел к внедорожнику женщины, остановившемуся посреди дороги, потребовал открыть дверь и взялся за ручку. Однако машина начала двигаться вперед, и другой сотрудник ICE, стоявший перед авто, достал оружие и минимум два раза выстрелил в женщину за рулем.

В американском МВД тогда заявили, что Гуд пыталась якобы «переехать» федеральных агентов и даже «протаранила одного из них». Гибель женщины вызвала массовые протесты в штате, а мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей потребовал от ICE «убираться к черту» из города и отказался признать их действия актом самообороны.

В акциях, продолжившихся даже в сильный мороз (на данный момент в Миннеаполисе около -24°C. — «Газета.Ru»), участвовал и Претти. Его убили утром 24 января чуть более чем в миле (около 1,6 км) от места, где была застрелена Гуд. Смерть мужчины вызвала новую волну беспорядков: власти были вынуждены применить слезоточивый газ и светошумовые гранаты для разгона разгневанной толпы, накинувшейся на силовиков после того, как стало известно об убийстве медбрата.

«Они травят газом целые кварталы!» — кричал кто-то, когда протестующие задыхались. Атмосфера напряженная, хаотичная и опасная, жители пытаются защитить себя в условиях действий федеральных властей», — описывал события канал CNN.

Помощница министра внутренней безопасности Триша Маклафлин сообщила, что во время протестов одному из агентов ICE митингующие «откусили палец».

«В Миннеаполисе эти бунтовщики напали на нашего сотрудника внутренней безопасности, и один из них откусил ему палец. Он потеряет палец», — написала Маклафлин в соцсети X.

Споры властей и угроза шатдауна

Губернатор Миннесоты Тим Уолц уже мобилизовал Национальную гвардию. При этом местные власти жестко критикуют действия федеральных агентов.

«Более шести агентов в масках избили одного из наших избирателей и застрелили его. Сколько еще жителей, сколько еще американцев должны погибнуть или серьезно пострадать, чтобы эта операция закончилась?» — заявил Фрей.

Уолц же назвал заявления федеральных властей о том, что Претти планировал нападение, «чепухой и ложью».

В свою очередь федеральные власти, напротив, вступаются за ICE. Министр обороны Пит Хегсет, уроженец Миннесоты, опубликовал в социальной сети X пост, в котором поблагодарил Бога за «патриотов», работающих в иммиграционной службе. «Мы вас на 100% поддерживаем. Позор руководству Миннесоты и безумцам на улицах», — заявил глава Пентагона.

Президент Дональд Трамп же обвинил местных чиновников-демократов в «подстрекательстве к восстанию».

«Мэр [Фрей] и губернатор [Уолц] настаивают на восстании своей помпезной, опасной и высокомерной риторикой», — написал он в TruthSocial. Также глава государства опубликовал фото пистолета, якобы принадлежавшего Претти, с подписью: «Это пистолет стрелка, заряженный (с двумя дополнительными полными магазинами!) и готовый к выстрелу».

По данным CNN, из-за событий в Миннесоте американское правительство вновь оказалось на грани шатдауна, ведь сенаторы от Демократической партии недовольства финансированием министерства внутренней безопасности, которому подконтрольна ICE.

«Демократы заблокируют законопроект о государственных расходах после смертельного выстрела, произведенного агентом пограничной службы в Миннеаполисе , что значительно увеличивает вероятность частичной приостановки работы правительства на следующей неделе», — говорится в материале.