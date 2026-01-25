«Киевский режим готов кусать кого угодно». Песков рассказал о деталях переговоров по Украине

Песков заявил, что США торопятся в процессе урегулирования конфликта на Украине

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что урегулирование украинского конфликта – «это не быстрая дорога», но процесс можно ускорить имплементацией «формулы Анкориджа» по территориальному вопросу. Он также подчеркнул, что американский президент Дональд Трамп остается сторонником «решения всего через коленку», что противоречит идеям о многополярном мире.

В России с самого начала были уверены, что процесс урегулирования украинского конфликта займет длительное время, сказал Дмитрий Песков в интервью тележурналисту «России 1» Павлу Зарубину.

«Мы с самого начала говорили, что предстоит очень трудный и длительный путь. Что это не быстрая дорога», — отметил он.

По его словам, обеспечить быстрое продвижение процесса урегулирования позволит имплементация «формулы Анкориджа».

«Как только это произойдет, можно будет обеспечить быстрое продвижение», — сказал он.

По его мнению, США торопятся в процессе урегулирования конфликта на Украине. «Американцы как посредники гонят по времени, они спешат, их можно понять», — сказал Песков.

Песков добавил, что «киевский режим готов кусать и руку кормящего, и дающего, кого угодно». Так он прокомментировал заявление президента Владимира Зеленского в Давосе о том, что Европа «до сих пор не знает, как себя защищать».

О переговорах с Уиткоффом

Комментируя поздние переговоры президента Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом в Кремле, Песков подчеркнул, что Путин не склонен обращать внимание на время суток, если участвует в серьезных переговорах.

«Была договоренность, что <...> на следующий день уже состоятся переговоры рабочей группы по безопасности в Абу-Даби», — сказал Песков.

В ночь на 23 января Путин провел встречу с американской делегацией, беседа длилась около четырех часов. Стороны обсудили вопросы украинского урегулирования и договорились о первом заседании трехсторонней рабочей группы России, США и Украины по вопросам безопасности.

О «суровом бизнесе» Трампа

Политики Европы не могут противостоять напористости Трампа, потому что тот опирается на принципы «сурового, беспощадного бизнеса».

«Методы, к которым он прибегает, они не совсем корреспондируются с нашими подходами о многополярном мире. Трамп все-таки является сторонником решения всего через коленку.

Он говорит, что это решение через силу. По-нашему это решение «нагибать через колено», — сказал Песков. Он добавил, что «те, кто нагибается, будут дальше нагибаться».

«И главное этого не делать нам», – заключил представитель Кремля.

О Евросоюзе

Песков заявил, что европейские политики «вырождаются».

«От этого страдает вся система международных отношений», — сказал он.

По мнению Пескова, эти «малограмотные и некомпетентные люди», у которых не получается смотреть в будущее.

Пресс-секретарь выразил уверенность, что ни Россия, ни США никогда ничего не будут обсуждать с главой евродипломатии Каей Каллас.

«Как быть? Нужно только ждать, когда она уйдет», — отметил он.

Представитель Кремля также подчеркнул, что Россия работала с Европой в энергетике «в условиях жесткой мировой конкуренции», а США диктуют европейцам условия в этой сфере. Зависимость Европы от Российской Федерации в энергетике «была эфемерной, это была обоюдная зависимость продавца и покупателя», уверен Песков.

Теперь же европейцы, избавившись от эфемерной зависимости от России, стали действовать под диктовку США.

О Гренландии

Комментируя итоги переговоров генсека НАТО Марка Рютте с Трампом по Гренландии, Песков выразил недоумение, как глава альянса мог решить судьбу Дании.

«Какое отношение имеет генеральный секретарь НАТО к Дании или Гренландии <...> никакого. И как господин Рютте мог решить судьбу Датского королевства, тоже непонятно. Много всего странного происходит», — сказал пресс-секретарь журналисту «России 1».

Песков отметил, что Гренландия очень важна с точки зрения стратегической стабильности и безопасности России.

«Не хочу говорить о том, кто может угрожать Гренландии, но то, что она имеет очень важное значение с точки зрения стратегической стабильности и безопасности, это однозначно», — отметил представитель Кремля.

Он добавил также, что российские военные будут внимательно анализировать планы США насчет возможного появления системы ПРО «Золотой купол» в Гренландии.

«Что это будет за купол, против каких угроз он будет спроектирован», — резюмировал Песков.