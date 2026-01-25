«Киевский режим готов кусать кого угодно». Песков рассказал о деталях переговоров по Украине

В России с самого начала были уверены, что процесс урегулирования украинского конфликта займет длительное время, сказал Дмитрий Песков в интервью тележурналисту «России 1» Павлу Зарубину.
«Мы с самого начала говорили, что предстоит очень трудный и длительный путь. Что это не быстрая дорога», — отметил он.
По его словам, обеспечить быстрое продвижение процесса урегулирования позволит имплементация «формулы Анкориджа».
«Как только это произойдет, можно будет обеспечить быстрое продвижение», — сказал он.
По его мнению, США торопятся в процессе урегулирования конфликта на Украине. «Американцы как посредники гонят по времени, они спешат, их можно понять», — сказал Песков.
Песков добавил, что «киевский режим готов кусать и руку кормящего, и дающего, кого угодно». Так он прокомментировал заявление президента Владимира Зеленского в Давосе о том, что Европа «до сих пор не знает, как себя защищать».
О переговорах с Уиткоффом
Комментируя поздние переговоры президента Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом в Кремле, Песков подчеркнул, что Путин не склонен обращать внимание на время суток, если участвует в серьезных переговорах.
«Была договоренность, что <...> на следующий день уже состоятся переговоры рабочей группы по безопасности в Абу-Даби», — сказал Песков.
В ночь на 23 января Путин провел встречу с американской делегацией, беседа длилась около четырех часов. Стороны обсудили вопросы украинского урегулирования и договорились о первом заседании трехсторонней рабочей группы России, США и Украины по вопросам безопасности.
О «суровом бизнесе» Трампа
Политики Европы не могут противостоять напористости Трампа, потому что тот опирается на принципы «сурового, беспощадного бизнеса».
«Методы, к которым он прибегает, они не совсем корреспондируются с нашими подходами о многополярном мире. Трамп все-таки является сторонником решения всего через коленку.
Он говорит, что это решение через силу. По-нашему это решение «нагибать через колено», — сказал Песков. Он добавил, что «те, кто нагибается, будут дальше нагибаться».
«И главное этого не делать нам», – заключил представитель Кремля.
О Евросоюзе
Песков заявил, что европейские политики «вырождаются».
«От этого страдает вся система международных отношений», — сказал он.
По мнению Пескова, эти «малограмотные и некомпетентные люди», у которых не получается смотреть в будущее.
Пресс-секретарь выразил уверенность, что ни Россия, ни США никогда ничего не будут обсуждать с главой евродипломатии Каей Каллас.
«Как быть? Нужно только ждать, когда она уйдет», — отметил он.
Представитель Кремля также подчеркнул, что Россия работала с Европой в энергетике «в условиях жесткой мировой конкуренции», а США диктуют европейцам условия в этой сфере. Зависимость Европы от Российской Федерации в энергетике «была эфемерной, это была обоюдная зависимость продавца и покупателя», уверен Песков.
Теперь же европейцы, избавившись от эфемерной зависимости от России, стали действовать под диктовку США.
О Гренландии
Комментируя итоги переговоров генсека НАТО Марка Рютте с Трампом по Гренландии, Песков выразил недоумение, как глава альянса мог решить судьбу Дании.
«Какое отношение имеет генеральный секретарь НАТО к Дании или Гренландии <...> никакого. И как господин Рютте мог решить судьбу Датского королевства, тоже непонятно. Много всего странного происходит», — сказал пресс-секретарь журналисту «России 1».
Песков отметил, что Гренландия очень важна с точки зрения стратегической стабильности и безопасности России.
«Не хочу говорить о том, кто может угрожать Гренландии, но то, что она имеет очень важное значение с точки зрения стратегической стабильности и безопасности, это однозначно», — отметил представитель Кремля.
Он добавил также, что российские военные будут внимательно анализировать планы США насчет возможного появления системы ПРО «Золотой купол» в Гренландии.
«Что это будет за купол, против каких угроз он будет спроектирован», — резюмировал Песков.