Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Политика

Замглавы Гагаузии оценил отмену выборов в парламент автономии

Узун: Кишинев пытается лишить Гагаузию полномочий автономии
gagauzia.md

Кишинев пытается лишить Гагаузию полномочий автономии. Об этом РИА Новости заявил исполняющий обязанности председателя гагаузского исполнительного комитета, замглавы Гагаузии Илья Узун.

По его словам, целью отмены выборов депутатов в парламент автономии является отнятие полномочий Гагаузии.

Узун утверждает, что у Кишинева ничего не получится, а «народ выйдет и отстоит свои права и законы».

Он добавил, что только депутаты народного собрания имеют право назначать или отменять выборы.

21 января Центральный избирательный комитет автономии сообщил, что проведение выборов депутатов в гагаузский парламент невозможно из-за приостановления высшей судебной палатой Молдавии полномочий ряда членов центризбиркома автономии.

В январе 2026 года президент Молдавии Майя Санду призналась, что на потенциальном референдуме проголосовала бы за объединение с Румынией. Она объяснила свою позицию геополитической ситуацией вокруг Молдавии и в мире в целом. Затем премьер Молдавии Александр Мунтяну также заявил изданию Observatorul de Nord, что проголосовал бы за объединение Молдавии с Румынией.

Ранее сообщалось, что апелляционная палата Кишинева возобновит рассмотрение дела главы Гагаузии.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27705451_rnd_5",
    "video_id": "record::e24c03ea-9f44-4327-93a9-6ad90c13aa7a"
}
 
Теперь вы знаете
Халтура на стороне или карьера в офисе: могут ли уволить с основного места из-за подработки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+