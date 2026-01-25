Замглавы Гагаузии оценил отмену выборов в парламент автономии

Кишинев пытается лишить Гагаузию полномочий автономии. Об этом РИА Новости заявил исполняющий обязанности председателя гагаузского исполнительного комитета, замглавы Гагаузии Илья Узун.

По его словам, целью отмены выборов депутатов в парламент автономии является отнятие полномочий Гагаузии.

Узун утверждает, что у Кишинева ничего не получится, а «народ выйдет и отстоит свои права и законы».

Он добавил, что только депутаты народного собрания имеют право назначать или отменять выборы.

21 января Центральный избирательный комитет автономии сообщил, что проведение выборов депутатов в гагаузский парламент невозможно из-за приостановления высшей судебной палатой Молдавии полномочий ряда членов центризбиркома автономии.

В январе 2026 года президент Молдавии Майя Санду призналась, что на потенциальном референдуме проголосовала бы за объединение с Румынией. Она объяснила свою позицию геополитической ситуацией вокруг Молдавии и в мире в целом. Затем премьер Молдавии Александр Мунтяну также заявил изданию Observatorul de Nord, что проголосовал бы за объединение Молдавии с Румынией.

Ранее сообщалось, что апелляционная палата Кишинева возобновит рассмотрение дела главы Гагаузии.