В Саратовской области при столкновении машины и маршрутки пострадали женщина и ребенок

ГАИ: женщина и девочка пострадали при ДТП с маршруткой в Саратовской области
Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

В Саратовской области в результате аварии с участием автомобиля и маршрутного микроавтобуса пострадали женщина и девочка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

По данным ведомства, ДТП произошло около 15:00 мск в районе поселка Новопушкинское Энгельсского района. Вблизи поворота на населенный пункт столкнулись Jaecoo J7 под управлением женщины 1976 года рождения и микроавтобуса Ford Transit, который следовал по маршруту Саратов — Дергачи под управлением мужчины 1966 года рождения, уточнили в ГАИ.

«В результате ДТП в медицинское учреждение были доставлены пассажиры автомашины Ford Transit: женщина 1978 года рождения и девочка 2012 года рождения (13 лет). Все обстоятельства происшествия устанавливаются», — говорится в сообщении Госавтоинспекции.

Утром 25 января авария с участием маршрутного автобуса и грузового автомобиля произошла на 1589-м км трассы М-5 «Урал» в Ашинском районе Челябинской области. По данным Госавтоинспекции, водитель автобуса при движении в сторону Уфы не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с попутно двигавшейся фурой.

Ранее в Крыму два пассажира пострадали при опрокидывании автобуса.

