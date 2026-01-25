Над Россией сбили 52 украинских беспилотника. Военная операция, день 1432-й

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Волгограда и Краснодара, сообщила Росавиация.
ВСУ стянули все имеющиеся у Киева образцы советского вооружения на сумском направлении, сообщает РИА Новости.
Минобороны: силы ПВО сбили за ночь 52 беспилотника ВСУ.
▪️18 – над территорией Брянской области,
▪️15 – над территорией Краснодарского края,
▪️9 – над территорией Ростовской области,
▪️4 – над территорией Орловской области,
▪️3 – над территорией Белгородской области,
▪️3 – над территорией Астраханской области.
Сегодня 1432-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.