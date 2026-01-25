Над Россией сбили 52 украинских беспилотника. Военная операция, день 1432-й

Силы ПВО сбили за ночь 52 украинских беспилотника над российской территорией, сообщили в Минобороны. Были перехвачены и уничтожены 18 БПЛА в Брянской области и 15 — в Краснодарском крае. Кроме того, девять дронов обезвредили в Ростовской области, четыре — в Орловской и по три — в Белгородской и Астраханской. «Газета.Ru» ведет хронику событий.