Политика

Над Россией сбили 52 украинских беспилотника. Военная операция, день 1432-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1432-й день
Евгений Биятов/РИА Новости

Силы ПВО сбили за ночь 52 украинских беспилотника над российской территорией, сообщили в Минобороны. Были перехвачены и уничтожены 18 БПЛА в Брянской области и 15 — в Краснодарском крае. Кроме того, девять дронов обезвредили в Ростовской области, четыре — в Орловской и по три — в Белгородской и Астраханской. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

8:40

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Волгограда и Краснодара, сообщила Росавиация.

8:24

ВСУ стянули все имеющиеся у Киева образцы советского вооружения на сумском направлении, сообщает РИА Новости.

8:10

Минобороны: силы ПВО сбили за ночь 52 беспилотника ВСУ.

▪️18 – над территорией Брянской области,
▪️15 – над территорией Краснодарского края,
▪️9 – над территорией Ростовской области,
▪️4 – над территорией Орловской области,
▪️3 – над территорией Белгородской области,
▪️3 – над территорией Астраханской области.

8:00

Сегодня 1432-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.
 
