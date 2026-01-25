Размер шрифта
Россиян предупредили о мошеннической схеме с рассылкой под видом «Госуслуг»

МВД: мошенники под видом «Госуслуг» начали советовать не делиться кодами из СМС
Мошенники начали под видом портала «Госуслуги» рассылать рекомендации не делиться кодами из СМС-сообщений. Об этом сообщило управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Telegram-канале.

«В сети участились случаи фальшивых рассылок якобы от «Госуслуг». Мошенники используют похожие логотипы, персональное обращение и даже советуют никому не сообщать коды из СМС. Но это — лишь часть сценария обмана!» — говорится в сообщении.

В МВД добавили, что «Госуслуги» отправляют письма только с одного электронного адреса — no-reply@gosuslugi.ru. В связи с этим россиян призвали не переходить по подозрительным ссылкам и не звонить на номера из писем, отправленных с фейковых аккаунтов.

Несколькими часами ранее в МВД сообщили, что мошенники начали использовать новую схему обмана, предлагая «работающую версию WhatsApp» (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Ссылки, указанные якобы для скачивания приложения, ведут на вредоносные сайты, цель которых — получить доступ к личным и платежным данным.

Ранее в МВД рассказали, что мошенники начали угрожать россиянам созданной ИИ порнографией.

