Ушаков и Уиткофф пошутили о «господине Путине» перед переговорами с США в Кремле

Ушаков и Уиткофф пошутили, ожидая в Кремле встречи переговорщиков с Путиным

Помощник президента РФ Юрий Ушаков и американский спецпосланник Стив Уиткофф с юмором отреагировали на ситуацию, когда вместо российского лидера Владимира Путина к участникам переговоров в Кремле вышел помощник главы государства. Кадры из кулуаров встречи были показаны в программе «Москва. Кремль. Путин».

«Господин Путин», — прокомментировал появление чиновника Ушаков.

После этого Уиткофф улыбнулся и заметил, что «это был сюрприз».

В ночь на 23 января Путин провел в Кремле встречу с американской делегацией, которую возглавлял Уиткофф. Она продлилась более трех с половиной часов и прошла в закрытом формате.

По словам Ушакова, встреча была откровенной и доверительной. Стороны обсудили Украину, территориальный вопрос и договорились о продолжении контактов — уже с участием Киева. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков позднее заявил, что встреча была необходима, чтобы рабочие группы получили инструкции перед трехсторонними переговорами.

Ранее американцы надели на встречу с Путиным кольца для контроля уровня стресса.