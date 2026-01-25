Размер шрифта
Ушаков и Уиткофф пошутили о «господине Путине» перед переговорами с США в Кремле

Кристина Кормилицына/РИА Новости

Помощник президента РФ Юрий Ушаков и американский спецпосланник Стив Уиткофф с юмором отреагировали на ситуацию, когда вместо российского лидера Владимира Путина к участникам переговоров в Кремле вышел помощник главы государства. Кадры из кулуаров встречи были показаны в программе «Москва. Кремль. Путин».

«Господин Путин», — прокомментировал появление чиновника Ушаков.

После этого Уиткофф улыбнулся и заметил, что «это был сюрприз».

В ночь на 23 января Путин провел в Кремле встречу с американской делегацией, которую возглавлял Уиткофф. Она продлилась более трех с половиной часов и прошла в закрытом формате.

По словам Ушакова, встреча была откровенной и доверительной. Стороны обсудили Украину, территориальный вопрос и договорились о продолжении контактов — уже с участием Киева. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков позднее заявил, что встреча была необходима, чтобы рабочие группы получили инструкции перед трехсторонними переговорами.

Ранее американцы надели на встречу с Путиным кольца для контроля уровня стресса.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27705085_rnd_5",
    "video_id": "record::48141623-8583-4f63-9d2a-ce8dc1e8c656"
}
 
