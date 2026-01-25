Захарова рассказала, какой вклад в дипломатию могут внести студенты

Захарова: российским студентам следует рассказывать о своей стране в соцсетях

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поздравила учащихся с Днем российского студенчества, призвав их рассказывать о своей стране в социальных сетях. Об этом дипломат заявила в национальном центре «Россия», передает РИА Новости.

«Все ведут социальные сети. Надо рассказывать о том, как мы живем, надо показывать свою страну через историю своего города, своего региона, надо рассказывать о нашей культуре, колоссальной, безбрежной, богатейшей», — сказала представитель ведомства.

Захарова добавила, что таким образом студенты могут внести вклад в цифровую дипломатию.

Несколькими часами ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поздравил учащихся вузов с Днем российского студенчества. Политик сопроводил поздравление отрывком из фильма «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». На кадрах народный артист РФ Валерий Носик, исполнивший роль студента-игрока, сдувает пыль с зачетной книжки.

