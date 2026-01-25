Размер шрифта
Общество

Захарова рассказала, какой вклад в дипломатию могут внести студенты

Захарова: российским студентам следует рассказывать о своей стране в соцсетях
Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поздравила учащихся с Днем российского студенчества, призвав их рассказывать о своей стране в социальных сетях. Об этом дипломат заявила в национальном центре «Россия», передает РИА Новости.

«Все ведут социальные сети. Надо рассказывать о том, как мы живем, надо показывать свою страну через историю своего города, своего региона, надо рассказывать о нашей культуре, колоссальной, безбрежной, богатейшей», — сказала представитель ведомства.

Захарова добавила, что таким образом студенты могут внести вклад в цифровую дипломатию.

Несколькими часами ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поздравил учащихся вузов с Днем российского студенчества. Политик сопроводил поздравление отрывком из фильма «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». На кадрах народный артист РФ Валерий Носик, исполнивший роль студента-игрока, сдувает пыль с зачетной книжки.

Ранее российские студенты перестали «сидеть на шее» у родителей.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27705385_rnd_7",
    "video_id": "record::98346179-98b7-4e9c-abde-53383e691a6b"
}
 
