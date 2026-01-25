«Россия модернизирует ядерную программу»: в ООН объяснили значение Арктики для США

Постпред при ООН: Арктика важна для США в случае конфликта с Россией или КНР

Администрация Белого дома считает, что Арктика будет играть ключевую роль с точки зрения обеспечения противоракетной обороны Соединенных Штатов в случае конфликта с Россией или Китаем. Об этом заявил постоянный представитель при ООН от США Майк Уолтц в эфире телеканала Fox News.

«Россия модернизирует свою ядерную программу. Она располагает крылатыми ракетами с ядерной силовой установкой, которые проходят испытания, чтобы обходить наши радиолокационные станции», — подчеркнул Уолтц.

Американский представитель ООН также сообщил, что Китай увеличил свой ядерный арсенал в три раза.

Уолтс рассказал, что Белый дом планирует развертывание американской системы противоракетной обороны Golden Dome («Золотой купол»). Он добавил, что США намерены увеличить число имеющихся у них ледоколов.

«Опять же, посмотрите на Арктику, на карту десятков баз, которые имеются у россиян в Арктике. У нас есть одна», — констатировал Уолтц.

До этого в Совфеде заявили о превращении Гренландии в новую «линию разлома». Так, сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что Гренландия превратилась в «линию фронта». Арктика уже не является «замороженной границей», отметил парламентарий.

Ранее стало известно, как Трамп отчитывал премьера Дании по теме Гренландии.