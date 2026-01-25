Размер шрифта
В МОК сделали заявление из-за слухов про угрозу срыва Олимпиады-2026

В МОК опровергли угрозу срыва Олимпиады в Италии из-за нехватки снега
Международный олимпийский комитет (МОК) опроверг появившиеся в СМИ сообщения, согласно которым зимние Олимпийские игры — 2026 находятся под угрозой срыва из-за нехватки снега в Италии. Заявление пресс-службы МОК приводит «Матч ТВ».

«Эта информация абсолютно необоснованная, как вы, вероятно, уже убедились, наблюдая за рядом международных соревнований по зимним видам спорта, которые недавно прошли в регионе», — указали в организации.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина‑д'Ампеццо. Торжественная церемония открытия состоится 6 февраля.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде. Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии в феврале 2026 года. Пока приглашение на участие в Олимпиаде получили девять российских спортсменов, включая фигуристов-одиночников Аделию Петросян и Петра Гуменника, а также лыжников Савелия Коростелева и Дарью Непряеву. Все они выступят в нейтральном статусе.

Ранее Татьяна Тарасова высказалась о недопуске россиян на церемонию открытия Олимпиады.

