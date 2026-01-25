Несколько тяжелых военных самолетов США перебросили на Ближний Восток

Не менее шести тяжелых американских военно-транспортных самолетов C-17А Globemaster III за последние 24 часа совершили полеты на Ближний Восток. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные ресурса Flightradar24.

В публикации утверждается, что самолеты с военным грузом прибыли на базу Муваффак Салти в Иордании, где находится крупная группировка истребителей США, а также на базы Аль-Удейд в Катаре, Али Аль-Салем в Кувейте и Принц Султан в Саудовской Аравии.

На Ближний Восток был переброшен американский самолет EA-37B, предназначенный для подавления систем связи, навигации и радаров.

21 января сообщалось, что США направляют авианосец USS Abraham Lincoln и истребители-бомбардировщики F-15E Strike Eagle на Ближний Восток.

Также стало известно, что, отказавшись от ударов по Ирану на прошлой неделе, президент США Дональд Трамп все еще оказывает давление на своих помощников, требуя «решительных» военных вариантов в отношение иранского руководства.

Ранее сообщалось о планах Пентагона перебросить на базы вблизи Ирана истребители и системы ПРО.