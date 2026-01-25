Размер шрифта
Наука

Найдена генетическая причина воспаления кишечника

Gut Microbes: поломка гена PTPN2 ведет к воспалению кишечника
Ученые из Калифорнийского университета в Риверсайде выяснили, что сбой в работе гена PTPN2 повышает уязвимость кишечника для вредных бактерий, связанных с воспалительными заболеваниями (ВЗК). Результаты исследования опубликованы в журнале Gut Microbes.

Речь идет о бактериях AIEC — особом типе кишечной палочки Escherichia coli, уровень которых повышен у многих пациентов с ВЗК. Эти бактерии способны прикрепляться к слизистой оболочке кишечника, проникать внутрь клеток, повреждать защитный барьер и усиливать воспаление.

В норме ген PTPN2 играет ключевую роль в защите кишечника: он помогает контролировать воспалительные реакции и поддерживать баланс микробиома. Однако у части людей с ВЗК присутствует дефектный вариант этого гена, снижающий его активность. В результате защитные механизмы ослабевают, а кишечник становится более восприимчивым к патогенным микробам.

Исследователи показали, что при нарушении работы PTPN2 клетки кишечника начинают вырабатывать больше специальных белков на своей поверхности. Эти структуры служат своеобразными «точками сцепления», которые облегчают прикрепление и проникновение AIEC в ткани. Потеряв барьерную защиту, кишечник позволяет таким бактериям активнее размножаться и поддерживать хроническое воспаление.

Дополнительные эксперименты показали, что PTPN2 также участвует в выработке естественных противомикробных веществ и поддерживает целостность слизистой оболочки. При нормальной работе гена эти механизмы ограничивают рост как условно-патогенных, так и откровенно вредных бактерий.

Авторы отмечают, что уже применяемые при ВЗК препараты — ингибиторы янус-киназ — способны частично компенсировать последствия генетического дефекта. В лабораторных условиях такие лекарства снижали способность AIEC проникать в клетки кишечника.

Ранее были названы три продукта, опасных для здоровья кишечника.

