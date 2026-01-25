«Ни вакцины, ни лечения». В Индии выявили смертельный вирус Нипах

Вблизи индийского города Калькутта зафиксировали распространение смертельного вируса Нипах. Заболели уже пять человек, около ста находятся на карантине. Препаратов или вакцин для лечения заболевших на данный момент нет. Стоит ли опасаться россиянам этого вируса — в материале «Газеты.Ru».

Власти Индии зафиксировали вспышку смертельного вируса Нипах в штате Западная Бенгалия. На данный момент подтверждено пять случаев заражения, заболели только медицинские работники.

Одна из медсестер впала в кому. Как пишет The Economic Times, женщина ухаживала за больным, который скончался до того, как у него взяли анализы.

Около ста человек, контактировавших с заболевшими, сейчас находятся на карантине.

Как отмечает портал Tourprom, курортные штаты Гоа и Керала, пользующиеся особой популярностью у российских туристов, находятся в относительной близости от штата Западная Бенгалия, где заболели люди. К настоящему моменту сообщений о случаях заражения в туристических зонах не поступало. Туристам рекомендуют соблюдать повышенные меры предосторожности.

«Далекая от нас проблема»

На территории России случаев заражения вирусом Нипах не зафиксировано, сообщил Роспотребнадзор.

«Случаев завоза болезни, вызванной вирусом Нипах, на территорию России не зарегистрировано», — говорится на сайте ведомства.

В России достаточное количество тест-систем для своевременной лабораторной диагностики вируса, в пунктах пропуска через госграницу функционирует АИС «Периметр», которая позволяет в режиме реального времени выявлять заболевших, заверили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве призвали в случае появления признаков заболевания, таких как высокая температура, кашель, сильная головная боль, немедленно обратиться за медицинской помощью.

На территории России нет резервуаров накопления вируса Нипах, заверил профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Аграновский.

«Это далекая от нас проблема. Это вирусы-эндемики, они характерны для определенных территорий. Это не «один чихнул, другой заразился». Ситуация совершенно отличная от ситуации, скажем, с коронавирусом или гриппом», — сказал он.

Аграновский пояснил, что в России нет животных-переносчиков, которые могли бы распространить Нипах, как было с коронавирусом, когда его могли передать летучие мыши.

Как проявляется

Нипах — это зоонозный вирус, то есть он передается человеку от животных, а также через зараженную еду или от человека к человеку. В 40–75% случаев он приводит к летальному исходу, сообщает ВОЗ.

Ни вакцины, ни специфического лечения против вируса не существует. Основным лечением остается симптоматическая терапия.

Вирус Нипах может вызывать тяжелые симптомы и часто заканчивается летальным исходом у животных, в том числе свиней, что приводит к значительным экономическим потерям для фермеров.

Вирус был впервые выявлен в 1999 году во время вспышки болезни среди фермеров-свиноводов в Малайзии. В Бангладеш вирус Нипах был впервые выявлен в 2001 году, с тех пор в этой стране почти ежегодно происходят вспышки.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), инкубационный период обычно составляет от четырех до 21 дня, хотя в редких случаях во время предыдущих вспышек сообщалось о более длительных задержках между заражением и появлением симптомов.

Наиболее серьезным осложнением болезни является воспаление головного мозга – энцефалит.

Неврологические симптомы, включая спутанность сознания, обычно появляются через несколько дней или недель после начала заболевания. У некоторых пациентов также может развиться менингит.

Согласно обновленным данным Агентства по безопасности здравоохранения Великобритании, у выживших могут наблюдаться долгосрочные неврологические последствия, такие как постоянные судороги или изменения личности. В редких случаях случались рецидивы энцефалита через несколько месяцев или даже лет после заражения.