«Все, что в жизни есть у меня». 80 лет со дня рождения Вячеслава Добрынина

Автору хитов «Не сыпь мне соль на рану» и «Колдовское озеро» Вячеславу Добрынину 25 января исполнилось бы 80 лет. Композитор и певец ушел из жизни в возрасте 78 лет в Москве, причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность после перенесенного инсульта.

Добрынин окончил МГУ имени М. В. Ломоносова, факультет истории и теории искусств. Вначале исполнял на концертах репертуар The Beatles. На заре карьеры он сотрудничал с популярными ВИА «Веселые ребята», «Лейся, песня», «Самоцветы».

В копилке Добрынина такие шлягеры, как «Родная земля», «У нас, молодых...», «Все, что в жизни есть у меня», «На теплоходе музыка играет», «Робинзон», «Не сыпь мне соль на рану», «Старый альбом», «Ах, какая женщина», «Синий туман» и «Колдовское озеро». Песни музыканта исполняли Алла Пугачева, Иосиф Кобзон, Михаил Боярский, Михаил Шуфутинский, Александр Малинин, группы «Земляне» и «Самоцветы» и многие другие звезды отечественной сцены.

Добрынин получил звание народного артиста России в 1996 году, он лауреат премии «Золотой граммофон» и 15 фестивалей «Песня года».

Музыкант был дважды женат, есть дочь Екатерина.
 
