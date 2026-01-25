Ел человечину и любил Гитлера: зачем Израиль привел к власти людоеда Иди Амина

Диктатор Уганды Иди Амин прославился как ярый антисемит и враг Израиля, поддерживая всех его противников. Однажды он даже направил генсеку ООН письмо с похвалой в адрес Гитлера, в которой благодарил того за Холокост. Сейчас это трудно представить, но именно Израиль привел Амина к власти, руководя государственным переворотом 1971 года. О том, как евреи возвели на африканский трон поклонника Гитлера, — в материале «Газеты.Ru».

Боксер на троне

В середине января 1971 года президент Уганды Милтон Оботе отбыл из страны в Сингапур на первый в истории саммит Британского Содружества. Возвращаться ему было уже некуда: рано утром 25 января солдаты угандийской армии начали захватывать стратегические точки в Кампале (столице), взяли под контроль президентский дворец и международный аэропорт Энтеббе, а чуть позже по радио объявили о свержении Оботе, обвиняемого в коррупции и фаворитизме в отношении отдельных провинций страны. Переворотом руководил верховный главнокомандующий армии Иди Амин, который и стал новым президентом.

Амин отличался богатырским телосложением, был многократным чемпионом Уганды по боксу в полутяжелом весе и считался отличным регбистом, но на этом его плюсы заканчивались.

Иди Амин, бывший чемпион Восточной Африки по боксу, на ринге в Кампале, Уганда, 1974 год AP

Он научился читать лишь во взрослом возрасте и до самой смерти оставался полуграмотным. Его власть была отмечена массовыми казнями, пыточными тюрьмами, войной с соседями и настоящей африканской коррупцией: Амин имел целую коллекцию «Мерседесов», в то время как большинство угандийцев жили в грязных хижинах.

Его полный титул звучал как «Его Превосходительство Пожизненный Президент, Фельдмаршал Аль-Хаджи Доктор Иди Амин, Повелитель всех зверей на земле и рыб в море, Покоритель Британской Империи в Африке вообще и в Уганде в частности, Король Шотландии, кавалер орденов «Крест Виктории», «Военный крест» и ордена «За боевые заслуги». Разумеется, этих титулов и орденов он никогда не получал и не был доктором наук, поскольку не окончил даже школу.

Еще новый президент был буквальным каннибалом — с гордостью рассказывал, как хранит в холодильнике головы убитых политических врагов, и жаловался, что человечина слишком соленая на вкус. Наконец, будто намеренно стремясь собрать все атрибуты злодея, Амин одобрительно относился к Адольфу Гитлеру и одобрял Холокост. В 1972 году он написал генсеку ООН Курту Вальдхайму письмо:

«Когда Гитлер был премьер-министром и верховным главнокомандующим, он сжег около шести миллионов евреев. Это потому, что Гитлер и немецкий народ знали, что израильтяне — не тот народ, который работает в интересах народа всего мира». Когда в 1976 году левые немецкие террористы угнали самолет и взяли в заложники сотню евреев, именно Амин предоставил им Уганду в качестве базы для содержания пленников.

Иди Амин, Уганда, 1972 год Mohammed Amin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Долгое время считалось, что перевороту 1971 года помогла Великобритания, поскольку Уганда была ее бывшей колонией. Однако чуть позже из рассекреченных документов стало известно, что на самом деле за переворотом стоял Израиль.

Весь день 25 января Амин провел бок о бок с военным атташе израильской армии, полковником Барухом Бар-Левом. Британский представитель в Кампале Ричард Слейтер сообщал в Лондон, что именно Бар-Лев инструктировал главнокомандующего, как правильно подавить все удерживаемые сторонниками свергнутого президента оплоты и обеспечить контроль над страной.

Но как израильтянам пришла в голову идея помогать тому, кто ненавидит евреев и любит Гитлера?

Враг моего врага

Иди Амин в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, 1975 год AP

В середине XX века Израиль поддерживал отличные отношения с получившими независимость странами Центральной Африки и широко присутствовал в их жизни. Чернокожие африканцы не разделяли арабскую вендетту против израильтян и вместо этого пытались выбраться из нищеты, что было невозможно без квалифицированных зарубежных кадров. Израиль же, будучи с точки зрения образования и технологий западной страной, помогал африканцам строить системы орошения, фермы, университеты и аэропорты, приобретая таким образом влияние.

Касалось это и Уганды, которая, оформив с Великобританией цивилизованный «развод» и получив независимость, сотрудничала с Израилем теснее многих. Например, еврейские специалисты обучали офицеров угандийской армии, в Израиль ездил и сам Амин. Никакой ненависти к этой стране он на тот момент, очевидно, не испытывал, а сами израильтяне считали его своим активом — не завербованным агентом, но хорошим знакомым, к которому можно обратиться. Эта помощь им вскоре потребовалась, но чтобы понять ее подоплеку, необходимо разобраться в хитросплетениях ближневосточной политики тех лет.

Израиль, находясь в полном окружении, на всех фронтах воевал против всемирной арабской коалиции. В 1967 ходу в ходе Шестидневной войны израильтяне наголову разбили всех соседей, захватили обширные территории, превратили свою страну в регионального гегемона. Но конфликт на этом не закончился, и Израиль продолжил мстить всем, кто против него выступил. Касалось это и Судана, который хоть и не прислал свой контингент на войну, но поддерживал арабскую лигу дипломатически. Именно в его столице была подписана Хартумская резолюция, в которой арабские страны поклялись бороться за уничтожение Израиля до последней капли крови, невзирая на политические и религиозные разногласия.

Так Судан оказался в списке врагов, и потому Израиль начал поддерживать его противников — чернокожих повстанцев на юге страны, которые воевали против арабского севера. Еще будучи главкомом, Амин помогал израильтянам, поскольку происходил из той же этнической группы каква, что и южные суданцы. Президент Оботе, напротив, хотел установить в Судане мир и, узнав об операциях Амина, попытался избавиться от него, для начала понизив с верховного главнокомандующего до главкома армии.

Иди Амин и папа Римский Павел VI, 1975 год AP

Узнав об этом и получив сообщение Амина о планах устроить переворот, израильтяне с радостью его поддержали — с новым президентом война в Судане точно бы не закончилась. Тихо радовались и британцы, которые ненавидели Оботе за массовую национализацию своих предприятий.

Но дружба быстро закончилась. Летом 1971 года Амин полетел в Израиль, первую официальную загранпоездку на своем посту. Там он представил премьер-министру Голде Меир длинный список современных вооружений, необходимых для усиления армии. По длине и номенклатуре список был таков, что казалось, будто Амин собрался завоевать всю Африку. Но израильтяне согласились со списком, правда с одним дополнительным условием: Уганда должна была за это заплатить. Возмущенный Амин поехал с тем же списком в Великобританию, но получил такой же ответ и начал искать других друзей.

Нашел он их быстро: в феврале 1972 года президент посетил Ливию, где согласился осудить Израиль и сионизм, в обмен на что помешанный на борьбе с Израилем Каддафи сразу предоставил ему кредит на $25 млн.

После этого Амин разорвал с Израилем дипломатические отношения, выслал из страны его специалистов и примкнул к коалиции против него.

Так и появились письма с восхвалением Гитлера. Скорее всего, необразованный Амин не знал, что в нацистской расовой иерархии темнокожие стояли намного ниже евреев и годились лишь в рабы, — он просто хотел обругать бывших друзей и сделал это в меру своих интеллектуальных возможностей.

Зато так на практике была в очередной раз опровергнута антисемитская теория заговора о тайном контроле евреев над миром. В отличие от вымышленных, реальные евреи склонны ошибаться так же, как и все люди. Менять враждебных африканских диктаторов на дружественных — задача не самая сложная, но в случае с Угандой Израиль откровенно ошибся, создав себе нового врага.