Глава ДНР заявил о продвижении ВС РФ у вокзала в Константиновке

ВС РФ продвигаются в районе ж/д вокзала в городе Константиновке, заявил в видеообращении глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

По его словам, на Константиновском направлении есть продвижение военных и у поселка Бересток, деревни Степановка и села Ильиновка.

«По Добропольскому участку бои разворачиваются достаточно ожесточенно в районе Нового Шахова», — отметил чиновник.

В ролике Пушилин также сообщил, что фиксируется продвижение в районе Александровки и Коровьего Яра, Сосновки, Яровой, Дробышево и непосредственно вблизи Красного Лимана.

До этого стало известно, что в Константиновке на севере ДНР рискуют замерзнуть 3 тыс. украинских военных. По информации Mash, командование ВСУ бросило личный состав без еды, воды и буржуек, в результате чего уже более 100 солдат подняли белый флаг. Российские войска продвинулись к центру города. Однако бои в многоэтажной застройке могут начаться не раньше весны из-за непогоды, уверены эксперты.

Ранее Зеленский заявил, что Украина не отдаст свои территории.