Зеленский назвал главных врагов Киева

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего выступления в Вильнюсе назвал главных врагов Киева. Об этом сообщает RT.

«У нас один враг — советская Москва и имперский Петербург», — сказал украинский лидер.

Зеленский добавил, что союзниками Украины являются все северные страны Европы, Германия, Франция, Великобритания, Польша, Литва, а также все южные европейские государства. Глава республики призвал партнеров поддерживать его страну на 100%, а не на 50%.

23 января в Абу-Даби состоялась первая трехсторонняя встреча с участием делегаций России, Украины и США. Как для Москвы, так и для Киева, вопрос о принадлежности Донбасса является принципиально важным и должен был обсуждаться в ходе встречи. Киев также подтвердил, что принадлежность Донбасса будет обсуждаться в ОАЭ. Будут ли переговоры успешными — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Западе заявили о неготовности Зеленского идти на территориальные уступки России.