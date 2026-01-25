Стало известно о продвижении ВС РФ на двух направлениях

Пушилин: ВС РФ продвинулись на Краснолиманском направлении и в Константиновке

Российские войска продвинулись на Краснолиманском направлении и в Константиновке. Об этом заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

По его словам, фиксируется продвижение в районе Александровки и Коровьего Яра, Сосновки, Яровой и Дробышево, а также непосредственно вблизи Красного Лимана.

Также российские войска продвинулись в районе железнодорожного вокзала в Константиновке и в соседних населенных пунктах Бересток, Степановка и Ильиновка.

До этого Пушилин рассказал, что российские подразделения начали бои за город Белицкое на Добропольском направлении ДНР. По его словам, бои также идут в Законном, Озерном и Резняковке — на Краснолиманских и северных участках фронта. Пушилин добавил, что ВСУ на этом фоне, как сообщается, стягивает резервы у Славянской электростанции.Кроме того, на красноармейском направлении российские военные продвигаются в районе населенного пункта Гришино, добавил Пушилин.

Ранее российские бойцы взяли под контроль село в Харьковской области.