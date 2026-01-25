Вучич: один из пунктов плана по Украине может включать вступление в ЕС

Один из пунктов мирного плана по урегулированию конфликта на Украине может включать вступление республики в Европейский союз (ЕС) с 1 января 2027 года. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в ходе заседания правительства, передает газета «Вечерние новости».

«Я думаю, что часть мирного плана, если он будет реализован Россией и Украиной, устроит не только обе стороны, но и часть международного сообщества. Один из планов — членство Украины в ЕС к 1 января 2027 года. <...> И некоторые члены ЕС с этим не согласятся», — сказал глава государства.

Вучич добавил, что против подобной инициативы выступят Чехия, Польша, Венгрия и Словакия. В связи с этим, по его словам, процедура присоединения к ЕС изменится.

Несколькими часами ранее телеканал RT со ссылкой на издание Berliner Zeitung сообщал, что политика ЕС в отношении Украины может измениться на фоне скандала с украинским лидером Владимиром Зеленским. По данным журналистов, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сталкивается с растущей критикой из-за слишком мягкой позиции в отношении руководства Киева.

Ранее Австрия выступила против ускоренного вступления Украины в Евросоюз.