После слов Трампа о секретном оружии в МИД заявили, что Россию не запугать

Национальная безопасность России гарантирована на 100%, заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков после вопроса о том, известно ли Москве о секретных американских вооружениях.

По словам дипломата, если США хотят «чем-то запугать» Россию или «каким-то образом вынудить оправдываться», из этого ничего не выйдет.

«Есть военная доктрина. И мы (РФ. — «Газета.Ru») действуем, строго сообразуясь как с собственными международными обязательствами, так и со своими потребностями в плане стопроцентно надежного обеспечения национальной безопасности», — подчеркнул замминистра.

Накануне президент Дональд Трамп сообщил, что в ходе операции по захвату лидера Венесуэлы Николаса Мадуро США применили секретное оружие, дезориентирующее противника. Из-за него армия республики «не смогла запустить свои ракеты». Американский политик рассказал, что это был «дискомбобулятор» (на англ. discombobulator, на русский можно перевести как «дезориентатор»), но ему нельзя говорить об этом.

