Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Политика

После слов Трампа о секретном оружии в МИД заявили, что Россию не запугать

Замглавы МИД Рябков: нацбезопасность России гарантирована на 100%
MFA Russia/Global Look Press

Национальная безопасность России гарантирована на 100%, заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков после вопроса о том, известно ли Москве о секретных американских вооружениях.

По словам дипломата, если США хотят «чем-то запугать» Россию или «каким-то образом вынудить оправдываться», из этого ничего не выйдет.

«Есть военная доктрина. И мы (РФ. — «Газета.Ru») действуем, строго сообразуясь как с собственными международными обязательствами, так и со своими потребностями в плане стопроцентно надежного обеспечения национальной безопасности», — подчеркнул замминистра.

Накануне президент Дональд Трамп сообщил, что в ходе операции по захвату лидера Венесуэлы Николаса Мадуро США применили секретное оружие, дезориентирующее противника. Из-за него армия республики «не смогла запустить свои ракеты». Американский политик рассказал, что это был «дискомбобулятор» (на англ. discombobulator, на русский можно перевести как «дезориентатор»), но ему нельзя говорить об этом.

Ранее охранник Мадуро описал действие «секретного оружия» США.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27705193_rnd_9",
    "video_id": "record::5e327dad-d731-4b05-ae5f-894170a9a613"
}
 
Теперь вы знаете
Халтура на стороне или карьера в офисе: могут ли уволить с основного места из-за подработки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+