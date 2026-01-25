Размер шрифта
На Украине мужчину мобилизовали прямо из туалета на заправке

В Полтаве сотрудники ТЦК мобилизовали мужчину прямо из туалета на АЗС
Serhiihudak/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Полтаве сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) мобилизовали мужчину прямо из туалета на автозаправочной станции (АЗС). Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

«Мужчина пытался убежать от них и спрятаться в уборной на заправке. Защитить его пытались уборщица и девушка-кассир, которых сотрудники ТЦК тянули за руки», — говорится в публикации.

Накануне мужчина открыл стрельбу по сотрудникам ТЦК во Львовской области. Правоохранители задержали стрелка. Неизвестно, получили ли ранения военкомы.

19 января газета «Известия» сообщала, что сотрудники ТЦК в ходе мобилизации выволокли жителя Ровно из его собственного автомобиля и увезли в неизвестном направлении. Жена мобилизованного попыталась оказать сопротивление, но ее мужа все равно посадили в черный автомобиль военкомов.

Ранее на Украине сотрудник ТЦК угодил на фронт за избиение мобилизованного.

